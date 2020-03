Inkvizítor Kuffa...mesianistický farizej

Človek sa snaží žiť svoj život v tejto krajine. Naráža na všakovaké čudá a kreatúry. Človek hľadá nejaké transcedentné či supernatutálne avšak koherentné vysvetlenie života po živote či zmyslu tunajšej existencie.

Sprvoti sa ti Kuffa-farár zdá ako filantrop, dobrodines a obetavec. V Žakovciach dlhodobo buduje záchytné stredisko pre marginalizovaných jedincov. Ľudí trpiacich závyslosťami, chudobou a inými trápeniami, na ktoré Ficov sociálny štát z vysoka kašľal. To je nepopierateľné, áno je. Mnohí Kuffovi podporovatelia, obdivovatelia a obhajcovia správne prizvukujú tento jeho pôvodný prospoločenský prínos. Za to mu určite pánboh zaplať. A Kuffovou mediálnou slávou mu bolo zrejme bohom zaplatené. Ale tam to pre Kuffu bohužiaľ nekončí. Keby to tam končilo, bol by Kuffa-farár druhým Srholcom. Ale žiaľbohu on ním nie je....a zrejme nikdy nebude....

...Kuffa farizej... (web)

Túto jeho osobnostnú diskrepanciu medzi žijúcim svätcom a odumierajúcim oportunistom naposledy vyplavila kauzička tzv. Danice kotlebovskej BIsexice. Ak neviete o čo ide, asi ste neboli medzi circa 200 000 čitateľmi, ktorí si za posledný týždeň s veľkým erotogénnym záujmom prečítali šteklivé riadky o tajomných oplzlostiach tradičnej katolíckej rodiny kotlebovského typu – t.j. rodinky poslankyňe NRSR Danice Mikovčákovej od Radovana Bránika. Toto spoločenské faux pas môžete hneď napraviť tuna: (https://buff.ly/2PAXPnd)...prípadne klikom na obrázky v tomto blogu.

...faloš... (web)

Ak sa vám nechce teraz zbytočne rajcovať, zosumarizujem. Naša kotlebovská BIsexica Danica sa pred páru rokmi klávesnicou svojho vtedajšieho druha, s ktorým mimochodom sexuálne žila nadivoko ako Martinka s Janom, dnes už ctihodného manžela Jana Mikovčáka, bezostišne verejne na českom portáli zameranom na vyhľadávanie sexuálnych partnerov na swingers party vyznala, že je plnohodnotná BIsexálka "se vším všudy". Jej Jano sa priznal, že on sa síce pri nej BIsexizmu len aktívne zaúča ale jeho čudesne zakryvený falus jej zrejme šmakuje. Ukázali za tucet pornozáberov svojej kopulácie, ehmmm teda prevažne jej falácie, a zrejme mali úspech lebo hojdačka swingerov sa rozhojdala a samica Danica sa aj zrejme dlho hojdala....ufff dúfam, že Jano si je istý otcovstvom tých dvoch dnešných malých Mikovčákov ... Jednoznačne tento BI matroš by vysokopravdepodobne uspel aj na pornhub-e v sekcii czech amateurs.

KokotleBI v parlamente, kde sa sexica Danica dostala, sa hneď ohradili, že však oni sa nestarajú do toho, čo si ľudia vzájomne páchájú vo svojich spálňach. Čudné, lebo na predvolebnom meetingu v Rabči, ktorého som mal tú bolestnú česť sa zúčastniť, na mňa Miňo Mazurek pôsobil ako insitný sexuológ, ktorý svojím ukričaným zjapaním o bisexuálnom odpade a iných LGBTI zvratkoch dokázal nástojčivo predávať veriacej oravskej verejnosti, a to i v daždi, niekoľkominútovú psychoanalýzu toho čo ľudia praktizujú v posteli. ...ehmmm...úprimne som žasol nad jeho rozhľadom.... Žeby KokotleBI boli zvrátene pokrytecké? Ktoho vie...vypočujte si sami (https://buff.ly/2PWdwFC).

...klérofašizmus... (web)

Faktom zostáva, že Mazurekov a Mariánkov sexuologizmus beriem s profesionálnym nadhľadom ako predvolebný populizmus dvoch psychiatrických pacientov ešte bohužiaľ na slobode.

Avšak dlhodobejšie šíerenie nenávistného sexuologického obsahu reprezentantom slovenského katolíckeho kléru ma dosť rozrušovalo. Bolo mi ako katolíkovi prinajmenšom podozrivé, keď som si z dlhej chvíle na facebooku preklikával videjká Kuffových "homílií", ktoré na mňa pôsobili skôr ako zábavný program parodujúci stredovek, a videl som ten explozívny broj farára proti čomukoľvek, čo sa čo i len na chlp odkláňalo od jeho biblickej predstavy rodiny. Trochu mi vadilo, že Kuffa-farár nikde vo svojich zápalitých excesívnych monológoch ani len okrajovo nekomentoval tisíce globálne známych prípadov pedofilných zneužití detí klérom katolíckej cirkvi. A to i napriek tomu, že v takom Katolibane, ako je mne srdcu blízke Poľsko, už skoro 24 miliónov divákov videlo dokument o zneužívaní detí poľskými kňazmi (viď https://buff.ly/2VU1ixl ). Dokonca sa Kuffa ani slovkom nezmienil o skutočnosti, že viac ako polovica vatikánskeho kléru je homosexuálne orientovaná (https://buff.ly/2WVbqId). Svetlou výnimkou v tejto téme je však súčasný pápež František, ktorého nenávidí najmä ten „pravoverný“ konzervatívny poľský klérus, ten František ktorý odvážne pomenoval moderný prístup katolicizmu k homosexualite: "Kto som ja, aby som ich súdil" (https://buff.ly/2Tw1WU1) . To by si mali dať Kuffisti vytetovať za uši ako tie svastiky čo tam asi majú.

Inkvizítor Kuffa, ako slovenská paródia na Rasputina, vo svojich zápalistých „kázňach“ chvastavo popisuje svoju prácu pre marginalizovaných. Áno, to je chválihodné, nepopieram. Ale nikdy som ho nepočul oceniť ten istý altruistický prístup exprezidenta Kisku v Dobrom anjelovi či pri darovaní 300 000 € prezidentského platu núdznym. Rovnako si nepamätám, žeby sa tento Kuffa-bludár kedykoľvek vo svojich demagogických verbálnych orgiách "vyňadril" pochvalne na adresu nespočtu našich mimovládok, ktoré bez jemu vlastného chvastúňstva robia pre chudobných to isté a nezneužívajú to na kolaboráciu s fašizmom ako on a jeho brat a synovec - oportunisti. Jendoducho dôstojný pán Srholec, kde dôstojným ani pánom homofób Kuffa pre mňa už dávno nie je, ten sa zrejme kvôli Kuffaizmu otáča v hrobe jak turbína Oravskej priehrady.

Poviete si, ááále kašľať na takého fašouna Kuffu aj s jeho ujetým bratom a matrtajom synovcom. Pozor! Pozrite si volebné výsledky v Kuffa-stane = v Žakovciach. KokotleBI tam majú 24% a sú prví v tomto stredovekom kléro-stane á la SK Rasputin. Lebo RastupitSK tam na každej nedeľnej „homílii“ na nich dávi infikovateľnú nenávisť kombinovanú s konšpiráciami ako koronavírus. Áno kašľal by som na to, že Kuffa-brat s jedným z jeho ôsmych najdúchov Kuffom-synovcom sa zas nacucli na NRSR rozpočet cicajúc tisícové platy, ale nie je mi jedno to, že spišský biskup Sečka oportunisticky vyčkával so zákazom verejnejšieho vystupovania Kuffu-farára až tesne pred voľbami 2020. Nie je mi jedno, že slovenský katolícky klérus, ktorý sa vyjadrením nitrianskeho biskupstva dokonca rorschachovsky našiel vo filme Sviňa, neumlčal tohto nebezpečného socioheretika. Ak jeho nenávistná heréza dostane priestor v širšej societe mimo dnešného fóra sociálnych sietí, môže sa nám veľmi rýchlo stať, že podobné volebné výstrelky nebudú len v Žakovciach, ale plošne v celej republike. A potom ratuj dušu na doline! Bo potom sa nám môže ľahko prihodiť, že budeme kvíliť nad hrobom obetí zastrelených neonacistickým fanatikom, ako ronia dnes v nemeckom Hanau (https://buff.ly/37KQVSB). Krvavá obeť Jána a Martiny by nám už na páru desaťročí mala predsa po Remiášovi stačiť. Slovenský klérus by mal byť stiktne apolitický. Je to rovnaký problém ako korupcia súdnictva! Majú moc a musia niesť aj zodpovednosť! Nech vodu nekážu a víno nepijú!

..KotleBI..klub "vyliečených BIsexuálov"... (web)

Ako psychológa ma veľmi pobavili príspevky Kuffu-brata a Jana Mikovčáka – partnera Danice BIsexice. Pred pár dňami týto dvaja zjavne psychiatrickí adepti mali kuráž uverejniť, že BIsamica Danica s jej falusom Janom sa „vyliečili“ z Bisexuality. ....ehhhmmm...máme naozaj adeptov na slovenský zápis do análov Guinessovej knihy. Zrejme tak ako nás až dodnes obchádzala nákaza koronavíru, tak nás ako Slovač musela doposiaľ obchádzať aj celosvetovo uznávaná znalosť psychiatrie. Lebo múdre knižky psychológie hovoria, že to čo je chorobou, to sa zapisuje do „zákonníka“ ergo zoznamu chorôb a globálne sa tomuto zdrapu papiera v EU „nadáva“ Medzinárodná klasifikácia chorôb, t.j. MKCH10 – desiata aktualizácia. A čuduj sa svete MKCH10 už roky rokúce nepozná diagnózu „homosexualita“ ani „bisexualita“ (https://buff.ly/2VVnB9x) Jasné KokotleBI sa pasujú do roly celosvetových odborníkov v oblasti diagnostiky sexuológie. Chápem, ale ak si odmyslíme tento vtip, tak ich vyjadrenie, že Janko a Danka Mikovčákovci sa „vyliečili“ guru pohľadom Kuffu-brata z „prekliatia“ BIsexuality znamená len to, že „všecja“ trpia nielen mesianizmom ako Kuffa-farár, ale aj bigotizmom a inými nebezpečnými preludmy. Jednoducho Kuffisti sú zrejme adepti psychiatrickej liečby en block ako boli národní socialisti v medzivojnovom Nemecku.

...Kuffa "psychoterapeut á la Rasputin"... (web)

Teda kľúčovou otázkou dneška pre mňa zostáva, prečo Kuffa-farár dodnes zanovito mlčí, tak podozrivo zrazu po voľbách, pred ktorými ho "nedokázal" umlčať ani jeho spišský biskup Sečka. Kuffa dostal „dištanc“ na vystupovanie na antiInstabule v Bratislave, a Sečkovi nevadilo, že sa tam Kuffa „premietol“? My katolíci sme potom netrpezlivo čakali aspoň jeho poznámku na pornokariéru kotlebovskej Danice BIsamice, blízkej to kolegyne Kuffovho brata a synovca v NRSR. Pýtame sa PREČO to ohlušujúce mlčanie? Kuffa-farár prečo si mlčal?

Neverím, že je to preto, že morálna kvalita kotlebovskej kandidátky a poslaneckého klubu v NRSR 2020 je tak hnijúca a zapáchajúca, že Danica BIsexica bola de facto morálne menej nechutný odvar, ako to čo ju po nútenom abstinovaní z parlamentu bude z radov KokotlieB nahrádzať = poslanec Suja.

...Suja neofašista jak fras... (web)

Poslanec Suja bol pravou rukovu Černáka. Áno toho Černáka čo sedí viacnásobné doživotné tresty za odrezávanie hláv ľudským bytostiam za mečiarizmu. Áno ten Suja, ktorého syn heiluje na facebooku a jeho kamoš mu aplauduje symbolom svastiky a čísla 88. Čísla 88, ktoré prekvapivo Mariánko na súde nedokázal interpretovať ako Heil Hitler. Smiešna Mariánkova paródia na priblblú argumentáciu Mizíka, ktorý „nevedel robiť na kompe“ a teda asi len duch svätý napísal fašipríspevok na Mizíkov facebook... :-) Áno túto sociodekadenciu propagoval Kuffa-farár a s týmto spoločenským úpadkom kolaboruje Kuffa-brat a Kuffa-synovec a odvolávajú sa na kríž. Ale smutne pre nás, na ten hákový!!!

NIE, nesúhlasím s tým, žeby Kuffu-luhára ospravedlňoval jeho filantropizmus. Benefity jeho dobrých skutkov si on premrhal. Exibicionista bez pokory si nezasluhuje náš obdiv ale opovrhnutie i keď zvykol konať dobro. Pritúlil pár zblúdených duší, dal im najesť, ako Kristus kázak, ale dnes ich drží v mentálnom klepci ako rukojemníkov, ako povestný VOCCA neomylnou pevnou rukou. Vytvoril si sektu nepriameho mentálneho otrokárstva v Žakovicach.

Občianska spoločnosť musí zasiahnuť proti tomuto zneužitiu katolicizmu. Komunisti mali na tento fenomén dnes žiaľbohu tak priliehavo trefný pojem KLÉROfašista. Je to pre niektorých možno rovnaký oxymoron ako liberálny fašista...ale pre mňa osobne po cca 70 000 zabitých židovských a rómskych slovenských spoluobčanoch v Oświeczime za "kňažskej" Tisovej prvej republiky oxymoron to už nie je. Pre mňa je to „BIsexuálne“ znásilnenie „Viery“ na politické účely. Klerikálny účel svätil Kuffovcom fašistický prostriedok...A toto sme videli v priamom prenose tieto voľby od rodiny Kuffovcov = t.j. hardcore klérofašizmus!!!

Moja odpoveď ako katolíka na túto ich nekresťanskú zvrátenosť je úryvok matúšovho evanjelia, kapitola č. 23, verš 23 až 28: (https://buff.ly/2VU2SDm) Summa summarum = farizej si len obielený hrob plný kostí. Svoju odmenu si už dostal tu na Zemi, v nebi ťa už nečaká! Kuffa memento mori!